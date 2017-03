Wetsdokter moet beklaagde in moordzaak Schellebelle onderzoeken

In de zaak rond de moord in 2011 in het Oost-Vlaamse Schellebelle, is het gerecht meer dan twee jaar inactief geweest, omdat het een proces voor het hof van assisen wou vermijden. Dat stelt Kristiaan Vandenbussche, de advocaat van hoofdverdachte Prosper V. (Van Der Borght). De verdediging wil de strafvordering onontvankelijk verklaren omdat de 76-jarige man intussen verder aftakelde door dementie. Slachtoffer Eddy V. (Van Der Borght) werd op 11 juli 2011 doodgeschoten op de oprit van de woning van zijn vader in de Hekkergemstraat in Schellebelle. Prosper V. wordt ervan verdacht samen met andere familieleden en kennissen het plan beraamd te hebben zijn zoon te vermoorden. De twee vermoedelijke schutters in de zaak, David C. (Coppens) en Sabrina V. (Verplaetse), hadden bekentenissen afgelegd. De raadkamer in Dendermonde had vorig jaar zes verdachten verwezen met het oog op een assisenproces, maar de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besliste om de zaak naar de correctionele rechtbank te sturen. Woensdag wordt de zaak ingeleid en wordt er een conclusiekalender opgesteld. De rechten van Prosper V. zijn echter geschonden, aldus zijn verdediging. "Het gerecht heeft het onderzoek onnodig lang laten liggen. Omdat ze per se wilden wachten op de nieuwe wet waardoor misdaden niet langer voor het assisenhof maar voor de gewone rechtbank belanden", stelde advocaat Kristiaan Vandenbussche dinsdag in het Laatste Nieuws. Het onderzoek had eind 2013 al afgesloten kunnen worden, zegt Vandenbussche. "Er is een jaar verloren omdat de onderzoeksrechter met pensioen ging en vervangen moest worden. Maar daarna is het gerecht nog langer inactief geweest. De afsluiting van het gerechtelijk onderzoek, zonder dat er enig bijkomend onderzoek is gebeurd, heeft ongeveer twee jaar en zes maanden op zich laten wachten. In die tijd is de mentale toestand van mijn cliënt alleen maar achteruitgegaan."