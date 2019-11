G-renners Diederick Schelfhout en Kris Bosmans betrokken bij valpartij tijdens Gentse Zesdaagse

Paralympisch wielrenner Diederick Schelfhout uit Erembodegem is gisteravond zwaar ten val gekomen op de Zesdaagse van Vlaanderen in 't Kuipke in Gent. Schelfhout reed in het wiel van Kris Bosmans. Door materiaalpech kon Bosmans z'n evenwicht niet behouden. Hij en Schelfout vlogen met hoge snelheid over de balustrade in de tribune. Bosmans liep een complexe breuk op aan het bovenbeen en werd deze ochtend al geopereerd. Schelfhout kwam er minder gehavend van af. Hij houdt er enkel een breuk aan de zijkant van de ruggenwervel en enkele schaafwonden aan over. In een interview aan onze redactie vertelt Schelfhout dat hij door het oog van de naald is gekropen.