Vanmiddag is voor het eerst sinds lang nog eens een ongeval gebeurd in de Beverentunnel richting Stabroek. Een vrachtwagen is er ingereden op zijn voorganger. Er vielen gelukkig geen gewonden. Er zijn de voorbije tijd heel wat ingrepen gebeurd om zware ongevallen in de tunnel te voorkomen, met succes. Sindsdien is het aantal ongevallen spectaculair gedaald. De maatregelen, zoals de snelheidsbeperking van 70 km/u, een trajectcontrole, extra signalisatie en het tunneldoseringssysteem, werpen dus duidelijk hun vruchten af. Tot vandaag. Door het ongeval vanmiddag was de rechter rijstrook een tijdlang versperd, waardoor er zowel op de R2 als op enkele lokale wegen behoorlijk wat file was.