Frontale botsing met zwaargewonden in Belsele

In de Gentstraat in Belsele zijn vanmiddag rond half drie twee auto's frontaal op elkaar ingereden. Drie mensen raakten daarbij zwaargewond, één van hen, een vrouw werd ter plaatse gereanimeerd en is in levensgevaar. Hoe het ongeval exact is kunnen gebeuren, is nog niet geweten. een verkeersdeskundige van het Parket kwam ter plaatse de nodige vaststellingen doen. Wat wel zeker is, is dat één van de twee bestuurders van zijn rijvak is afgeweken. De Gentstraat was door het ongeval een tijdlang in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.