Filip Van Laecke legt eed af van gedeputeerde in provincieraad

Filip Van Laecke heeft vandaag op de provincieraad de eed afgelegd als nieuwe gedeputeerde. Hij volgt Leentje Grillaert op die naar de Kamer verhuist. Filip Van Laecke is de huidige fractievoorzitter voor cd&v in de provincieraad. Hij neemt de bevoegdheden van Leentje Grillaert over voor de rest van de legislatuur. Van Laecke woont in Drongen en is 53 jaar. Zijn mandaat als gedeputeerde zal ingaan op woensdag 10 juli. Dat is de dag waarop Leentje Grillaert haar eed als Kamerlid aflegt.