Wie wint de verkiezingen in Nederland? Die vraag houdt elke Nederlander in de ban. Er is, anders dan bij ons, geen stemplicht, maar onze noorderburen zijn wel massaal naar de stembus gegaan. Dat stelden we ook vast in Hulst, net over de grens in Zeeuws-Vlaanderen. In de Belgische grensgemeente De Klinge lijkt de belangstelling in de politieke toekomst van Nederland voorlopig wat minder groot.