Fietsenzaak Prestige uit Wetteren moet een miljoenenboete betalen

Fietsenzaak Prestige uit Wetteren is veroordeeld tot een boete van 13,6 miljoen euro. De fietsenzaak zou douanekosten ontdoken hebben bij de invoer van elektrische fietsen uit China. In plaats van volledig klaargemonteerde fietsen zou Prestige de invoer van afzonderlijke fietsonderdelen hebben aangegeven. Die vallen niet onder de antidumpingrechten. De fietshandelaar zou zo voor bijna 3 miljoen euro aan Europese douaneschulden ontdoken hebben. De rechtbank legt de fietsenzaak een boete op van 13,6 miljoen euro, waarvan 2 miljoen euro effectief. De zaakvoerder is tot een gevangenisstraf veroordeeld van 1 jaar met uitstel. Hij was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.