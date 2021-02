Bij een grootschalige politieactie op de snelwegparking van Wetteren zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 3 personen opgepakt die verdacht worden van mensenhandel. Er liepen ook 5 transmigranten tegen de lamp. Die hadden zich verstopt in een vrachtwagen. Het gaat om 4 mannen en één vrouw. De actie was het sluitstuk van een zeer uitgebreid gerechtelijk onderzoek in opdracht van het parket van Oost-Vlaanderen. De bedoeling was om de activiteiten van de bende bloot te leggen. En dat is gelukt. De verdachten zijn hoofdzakelijk van Oost-Afrikaanse afkomst. Ze brachten transmigranten met de trein naar Wetteren om ze dan op de snelwegparking in vrachtwagens te steken. De 3 verdachten zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. De transmigranten is gevraagd om het grondgebied te verlaten.