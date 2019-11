Fietsen tussen Lokeren en Zele-Heikant kan opnieuw via Nieuwe Straat

Vanaf morgen kunnen fietsers zich opnieuw zorgeloos verplaatsen tussen Lokeren en Zele. Ze kunnen daarvoor gebruik maken van een nieuwe verbinding die loopt via een deel van de Nieuwe Straat in Lokeren. Zowel het bestuur van Lokeren als dat van Zele was vragende partij om een alternatief te bieden voor het drukke kruispunt aan de Brandstraat. Door werken aan een tunnel naar het nieuwe bedrijventerrein langs de E 17 konden fietsers enkel die kant uit, maar nu is er in de Nieuwe Straat een fietsstrook aangelegd, die vanaf de brug over de E17 een meer veilige verbinding geeft tussen Lokeren en Zele.