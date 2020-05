Federale Politie vindt meer dan 2 miljoen euro cash bij drugsbende

De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen heeft de resultaten bekendgemaakt van het onderzoek naar de internationale drugsbende, die actief was in onze streek. Eerder deze week waren er huiszoekingen in Geraardsbergen en in Steenhuize. In totaal zijn er nu negen mensen aangehouden, van wie zes in ons land. Daarbij ook onder andere de spilfiguur Laurenzo V.M. uit Brakel. Een rechtbank in Amsterdam zal moeten beslissen of de drie aangehouden Nederlanders aan ons land zullen worden uitgeleverd. De bende wordt ervan verdacht grote hoeveelheden cocaïne uit Zuid-Amerika naar ons land te hebben gesmokkeld. Bij de huiszoekingen, waaronder die in een voormalige fietszaak in Steenhuize, trof de politie meer dan 2 miljoen euro cash geld aan, maar ook juwelen en meer dan 130 voertuigen.