Federale N-VA-parlementsleden naar de oppositiebanken

In Ninove is burgemeester Tania De Jonge terug aan de slag. De Open Vld politica was even buiten strijd om medische redenen. Ze werd daarvoor bijna een week opgenomen in het Zottegemse Elisabethziekenhuis. De gespannen politieke situatie lag niet aan de basis van het probleem, maar heeft er geen wel geen goed aan gedaan zegt De Jonge.