Federale gerechtelijke politie onderschept drugstransport in Aalst, daarna valt het binnen bij bedrijf

Politieagenten in spe worden voortaan ook opgeleid in Wetteren. De Oost-Vlaamse politieschool in Mendonk, bij Gent, barst de laatste jaren uit zijn voegen. Omdat de nieuwbouw nog even op zich laat wachten, is het provinciebestuur op zoek gegaan naar een voorlopige oplossing. Die vond ze onder meer in Wetteren, in de lokalen van het centrum voor volwassenonderwijs.