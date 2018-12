Federaal parket over nieuwe Bende-onthulling: "Elke tip ernstig onderzocht"

De schoonzoon van de bejaarde vrouw die donderdagnamiddag dood werd aangetroffen in haar huis in Erembodegem is aangehouden op verdenking van moord. Dat bevestigt het parket van Dendermonde. Het lichaam van de 72-jarige vrouw werd donderdagnamiddag gevonden in de inkomhal van haar woning. Omdat het om een verdacht overlijden ging kwamen politie en parket ter plaatse. De schoonzoon kwam meteen in het vizier van de speurders omdat de man even voordien nog op bezoek was bij de vrouw. Uit het onderzoek blijkt nu dat er kwaad opzet in het spel is. Of de schoonzoon de moord ook had gepland wordt nog onderzocht.