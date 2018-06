En dan nog een bericht uit het veldrijden. Dat seizoen is al lang voorbij, maar meer dan vier maanden na de Kleicross wachten de deelnemende ploegen nog altijd op hun startgeld. De cross in Lebbeke werd gereden op 23 februari van dit jaar. Ploegen en renners die er aan de start komen, krijgen van de organisatie een bepaald bedrag om deel te nemen. Maar in Lebbeke is dat dus nog altijd niet betaald. Om hoeveel geld het in totaal gaat is niet bekend, maar bij Marlux-Bingoal moeten ze nog zo'n 10.000 euro krijgen. De ploeg uit Hamme nam al verschillende keren contact op met de organisatie, maar zonder succes.