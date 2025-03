Eerste hopscheuten bij 20-jarige hopkweker Jelle in Opdorp: "Ruim twee weken later starten, is wel een economische uitdaging"

En dan duiken we het veld in, want het seizoen van de hopscheuten is weer begonnen. 2 weken later dan normaal, door het slechte weer in januari. Er zijn er wel genoeg en de kwaliteit is top, klinkt het bij de kwekers. Hoppescheuten kweken is pure handenarbeid en daarom zijn de scheuten zo duur. Ze kosten zo'n 200 euro per kilo. De kwekers hopen dat er een certificaat komt voor hopscheuten uit volle grond. Want er zijn er ook gekweekt in serres die een pak minder lekker zijn. Wij gingen langs bij een jonge kweker in opdorp die het bedrijf overnam van zijn grootvader.