Familie vermoorde Maria Van Leuven ook slachtoffer van assisenkwestie

Het parket van Dendermonde vraagt een jaar cel, vijf jaar rijverbod én een boete van 6000 euro voor een man uit Lokeren die in 2016 een vrouw dood reed. Het dodelijk ongeval gebeurde in de Nijverheidsstraat in Lokeren. De man maaide met zijn been in het gips én zwaar onder invloed van medicatie een vrouw van 67 van het voetpad. Voor het parket is hij dan ook 100 procent verantwoordelijk voor de dood van het slachtoffer. Politie-rechter Peter Dhondt doet uitspraak in deze zaak op 31 januari.