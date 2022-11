Familie van slachtoffer dodelijke steekpartij in Uitbergen wil duidelijkheid

Vooruit Aalst heeft z'n huiswerk klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. En daarbij is een belangrijke knoop doorgehakt, namelijk wie er lijsttrekker wordt. De keuze daarbij is gevallen op Ann Van de Steen. Zij zal bovenaan de lijst van Vooruit staan bij de verkiezingen binnen twee jaar. Het is de ambitie van de socialisten om in Aalst opnieuw in de meerderheid te zitten. Er was nog wat twijfel over wie lijsttrekker zou worden, namelijk Ann Van de Steen of Anja Vanrobaeys, maar de Aalsterse advocate wordt dus de kopvrouw van Vooruit Aalst.