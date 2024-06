In de politierechtbank is vanmorgen het proces gestart tegen de bestuurder die 2 jaar geleden de 16-jarige Francis Aerts doodreed. Na de inleidende zitting ging het er bijzonder emotioneel aan toe. De bestuurder verliet niet meteen het gebouw en dat was niet naar de zin van de familie van Francis. Familie en vrienden scholden de bestuurder uit en riepen om gerechtigheid.