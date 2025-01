Familie Francis Aerts: "Petitie moet leiden tot nultolerantie voor rijden onder invloed"

De petitie die de familie van Francis Aerts heeft opgestart, is ondertussen al door 11.000 mensen ondertekend. Met de petitie eist de familie strengere straffen voor rijden onder invloed. Zij vinden dat er een nultolerantie moet worden gehanteerd. Maar om de vraag te kunnen voorleggen in het parlement, hebben ze 25.000 handtekeningen nodig. De familie betoogt al 12 dagen in de hoop de nodige handtekeningen te kunnen verzamelen.