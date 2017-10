Ex-vriendin van verdwenen Jean Vercarre blijft onder gerechtelijk toezicht

In het onderzoek naar de overval op de gepensioneerde bankdirecteur in Dendermonde zijn nu in totaal al zes verdachten opgepakt. Twee onder hen zijn nog minderjarig. Zij zijn door de jeugdrechter in Gent in een gesloten instelling geplaatst. De feiten vonden maandag plaats, iets voor tien uur in de woning van de man, aan de Vondelparklaan in deelgemeente Sint-Gillis-Bij-Dendermonde. Een groep overvallers overmeesterde de bejaarde man en takelde hem zwaar toe. De daders zouden aan de haal gegaan zijn met een som cash geld. Het slachtoffer was met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar is sinds vandaag buiten levensgevaar. De vier meerderjarige verdachten zijn 18, 19 en 24 jaar en afkomstig van Dendermonde en Lebbeke.