Ex-partner verdwenen Jean Vercarre veroordeeld

En we blijven nog even bij het euthanasieproces. Want Katja Gabriëls, burgemeester van Berlare en federaal parlementslid voor Open Vld, wil een onafhankelijk onderzoek door de Hoge Raad voor Justitie. Gabriëls stelt zich vragen over de rol van het parket in Gent. Volgens haar is het belangrijk dat het onderzoek in alle onafhankelijkheid kan gevoerd worden.