Ex-korpschef Luk Lacaeyse krijgt in beroep opschorting van straf

Luk Lacaeyse, de voormalige korpschef van de politiezone Erpe-Mere/Lede, is in beroep opnieuw schuldig verklaard. Hij krijgt van het hof wel opschorting van straf. Lacaeyse werd ervan beschuldigd een half jaar lang vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en cliënten te hebben afgeluisterd. De feiten vonden plaats in het nieuwe politiecommissariaat in Lede. Een advocaat bracht de afluisterpraktijken aan het licht, toen hij vermoedde dat iemand meeluisterde in het gesprek met zijn cliënt. En die vermoedens bleken dus correct. Lacaeyse werd in eerste aanleg schuldig verklaard en veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel. De man bleef z'n onschuld uitschreeuwen en ging in beroep. Vandaag deed het Gentse hof van beroep uitspraak in de zaak. Lacaeyse werd schuldig verklaard, maar kreeg opschorting van straf.