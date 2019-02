Ex-gouverneur Briers niet te spreken over nieuw uitstel: "Dit is antipolitiek"

Voormalig CD&V-minister Joke Schauvliege is en blijft lijsttrekker in Oost-Vlaanderen voor de komende parlementsverkiezingen. Verschillende goedgeplaatste bronnen binnen CD&V lieten verstaan dat Schauvliege twijfelt om de lijst nog te trekken, zo vertelden we u gisteren in het TV Oost Nieuws. Het klopt dat ik uitstel heb gevraagd aan het partijbestuur om alles eens op een rijtje te zetten, zegt Schauvliege aan onze redactie. Sommigen concluderen hier uit dat ik twijfel. Maar ik blijf lijsttrekker, zo zegt ze nog. Voor de camera wil Schauvliege geen reactie geven, omdat ze nog altijd een media-stop inlast.