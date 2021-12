Ex-gangster legt bekentenissen af die misschien tot doorbraak in Bende-dossier kunnen leiden

Er is een opvallende wending in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Die komt er na verklaringen van een voormalige ex-gangster uit Brussel. Alain Moussa, zo heet de ex-crimineel, is intussen 70 jaar, en hij heeft verklaringen afgelegd over de Bende aan de speurders. Moussa maakte in de jaren '80 deel uit van de 'Bende van Baasrode'. Ze waren gespecialiseerd in overvallen op juweliers, postkantoren en banken. De leden ervan kregen 20 jaar cel. Moussa duidt nu twee collega-gangsters aan als spilfiguren van de Bende van Nijvel. Het gaat om Philippe De Staercke en Dominique Salesse. Door die verklaringen zijn er vanochtend ook twee huiszoekingen gebeurd in het Brusselse. Moussa en nog een andere persoon zouden daarbij zijn opgepakt.