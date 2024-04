Een twintigjarige man uit Beveren is vanmiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde, op verdenking van poging tot doodslag. Dat gebeurt op vordering van het parket Oost-Vlaanderen. Na een uit de hand gelopen discussie tussen verschillende mensen gisterenmiddag, in de buurt van de Grote Markt in Sint-Niklaas, kreeg een man verschillende messteken toegediend. Het slachtoffer is een man van 26, ook uit Beveren. Toen hij zich aanmeldde bij de spoeddienst van het ziekenhuis in Sint-Niklaas, verwittigde die de politie. De man was ernstig verwond, maar verkeerde niet in levensgevaar. De politie startte onmiddellijk de zoektocht naar de verdachte. Die werd dezelfde dag nog gearresteerd.