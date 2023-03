'Eveline' komt vrij onder strenge voorwaarden

De twintiger uit Gent die zich enkele jaren geleden uitgaf als 'Eveline' is vrijgelaten onder strenge voorwaarden. Dat heeft de Gentse raadkamer beslist. De man lokte mediafiguren als Peter Van de Veire en Sean Dhondt, allebei uit de streek, in de val door zich uit te geven als een model. Nadien circuleerden er naaktfoto's en filmpjes van die BV's. Het onderzoek rond de feiten was begin vorig jaar al afgerond, maar de raadkamer stelde in april de zaak uit voor bijkomend onderzoek. Vandaag komt hij dus voorwaardelijk vrij. Het parket geeft geen details over de voorwaarden, maar de man moet ter beschikking blijven van het gerecht, geen nieuwe feiten plegen en niet meer in contact komen met de slachtoffers. Het proces volgt vermoedelijk pas na de zomer.