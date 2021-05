Euthanasieproces: kan uitvoerende arts burgerrechtelijk verantwoordelijk gesteld worden?

De 17- en 16-jarige verdachten uit Beveren van de moord op de 42-jarige David P. hebben de gesloten instelling van Everberg verlaten en zijn geplaatst in een andere instelling. Dat heeft de jeugdrechter in Dendermonde beslist. Ook de derde minderjarige verdachte uit Antwerpen moet naar een andere instelling, want minderjarigen kunnen maximaal twee maanden en vijf dagen in Everberg opgesloten worden. Het lichaam van David P. uit Sint-Niklaas werd op zaterdag 6 maart gevonden in een park naast de spoorlijn in Beveren. De man was zwaar toegetakeld en alles wees erop dat hij met geweld om het leven was gebracht. Een 17-jarige uit Antwerpen, een 17-jarige uit Verrebroek en een 16-jarige uit Kieldrecht gaven zich na de feiten aan bij de politie. De jeugdrechtbank beslist na medisch-psychologisch onderzoek over de eventuele uithandengeving, waarbij de minderjarigen zouden berecht worden als volwassenen.