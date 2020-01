Euthanasieproces: "Baxter viel op Tine haar gezicht"

Hilde Van Acker en Jean-Claude Lacote, ook wel het duivelskoppel genoemd, zouden dan toch aan ons land mogen worden uitgeleverd. Dat heeft de lokale rechtbank van Abidjan in Ivoorkust beslist. Van Acker en Lacote waren 23 jaar op de vlucht voor de Belgische justitie na een moord in 1996 in De Haan. In 2011 werden ze bij verstek veroordeeld tot levenslange opsluiting. In november vorig jaar werden ze opgepakt in Ivoorkust. Van Acker, met een verleden in Sint-Niklaas, stond als eerste vrouw ooit bovenaan de Belgische lijst van meestgezochte criminelen. De vrouw is nu 56 en heeft borstkanker. Vorige week had ze te kennen gegeven dat ze zo snel mogelijk naar ons land wilde terugkeren, omdat ze in de Ivoriaanse gevangenis niet de juiste zorg zou krijgen.