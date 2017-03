Human Interest Europese boom van het jaar is...

Straks weten we of onze streek een boom heeft die verkozen wordt tot Europese boom van het jaar. Ik heb het natuurlijk over de bekende Massemse Linde. De boom is al uitgeroepen tot mooiste boom van ons land. Maar die titel kan vanavond dus nog wat extra glans krijgen met een Europese waardering erbovenop. Het zal wel niet eenvoudig zijn want er is zware concurrentie. Zo doen er ook prachtexemplaren mee uit Bulgarije, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland en Wales.