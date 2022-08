Erembodegem: motorrijder gewond nadat hij tegen manoeuvrerende auto rijdt

Het heeft vanochtend vroeg hevig gebrand in een woning in de Stationsstraat in Haaltert. De bewoners werden rond 8 uur gewekt door de rookmelders in het huis. Maar omdat ze de oorzaak van de rook niet meteen vonden, werd de brandweer opgebeld. Die ontdekte een brand in de kelder, maar ondertussen had de rook zich al over de hele woning verspreid. Enkele mazoutleidingen smolten door de brand, waardoor ook een lek ontstond. Maar uiteindelijk kreeg de brandweer het vuur onder controle. Die benadrukt nog maar eens het belang van rookmelders. Want die hebben in dit geval het leven van het koppel gered.