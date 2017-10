'Er zijn pogingen ondernomen om dossier Bende van Nijvel te manipuleren'

Het Management Team van de stad Ninove heeft zijn klacht ingetrokken tegen raadslid Guy D'haeseleer van oppositiepartij Forza Ninove. De klacht was er gekomen toen de oppositieleider de inhoud van een brief bekend maakte, waarin het stedelijk Management Team zijn beklag deed over het schepencollege. Door de brief in de openbaarheid te brengen, zou D'haeseleer de privacy van de betrokkenen geschonden hebben. Hij zou zich daarvoor moeten verantwoorden voor de deontologische commissie, maar dat is nu herroepen. Over het waarom hoopt de voorzitter van de gemeenteraad meer uitleg te kunnen geven op de eerstvolgende gemeenteraad.