Eigenaars van pony's maken zich zorgen na messenvondst in Herzele

In Herzele maken eigenaars van pony's zich zorgen over de veiligheid van hun dieren. Op twee weides zijn namelijk enkele messen aangetroffen. De messen, geen kleine exemplaren zoals u ziet, lagen verstopt tussen het gras. De familie heeft klacht ingediend bij de politie. De lokale recherche doet een onderzoek en de politie stuurt ook extra patrouilles langs. De eigenaars hopen dat ook de buren extra waakzaam zullen zijn. Want de vondst zou er op kunnen wijzen dat er een dierenbeul aan het werk is, vrezen ze.