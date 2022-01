Na het aantal coronabesmettingen stijgt nu ook het gemiddelde aantal nieuwe ziekenhuisopnames opnieuw in ons land. De voorbije week zijn er elke dag gemiddeld 156 mensen opgenomen in het ziekenhuis, dat is een stijging met 15 procent in vergelijking met de week ervoor. Er liggen nu 1.866 COVID-patiënten in de ziekenhuizen. In de ziekenhuizen in onze streek is er een forse daling van het aantal opgenomen patiënten, van 105 gisteren naar 95 vandaag. Dat komt vooral door de situatie in de Aalsterse ziekenhuizen, waar ze het aantal opgenomen patiënten op de covidafdeling met 10 zien verminderen in vergelijking met gisteren. Ook in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde is er een daling. Een lichte toename is er dan weer in de Vitaz campus in Sint-Niklaas en in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem.