In Wichelen is vandaag het startschot gegeven voor de uitbreiding van KMO-zone Meerbos door intercommunale DDS. De huidige industriezone wordt uitgebreid met 2 hectare. Een deel daarvan gaat naar lingeriefabrikant Van De Velde. Ongeveer 7.000 vierkante meter, verdeeld over 3 percelen, wordt te koop gesteld. Geïnteresseerde bedrijven die duurzaam te werk willen gaan, kunnen zich vanaf morgen kandidaat stellen.