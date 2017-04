Politiek Eerste Oost-Vlaamse fusie is een feit: Aalter trouwt met Knesselare

Het ziet ernaar uit dat twee buurgemeenten in onze provincie gaan fuseren. Het gaat om Aalter en Knesselare. En als de fusie erdoor is, dan is dat meteen de eerste in Oost-Vlaanderen. Op 23 mei zullen de gemeenteraden van Aalter en Knesselare die beslissing nemen. Beide gemeenten hebben al verschillende gesprekken gehad, en alles evolueert gunstig. Enkel over de naam is er nog wat discussie. De burgemeester van Aalter, Pieter De Crem, wil dat de nieuwe fusiegemeente gewoon Aalter gaat heten, maar daar zijn ze in Knesselare voorlopig nog niet van overtuigd. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans moedigt gemeenten aan om samen te gaan. Ze heeft daar ook centen voor over, namelijk een schuldkwijtschelding van 500 euro per inwoner.