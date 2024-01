Eén van de drie jongemannen die agent aanreed in Aalst voor de rechter voor gewapende weerspannigheid

Eén van de drie mannen die eergisteren een politieagent aanreed in Aalst, moet zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor gewapende weerspannigheid. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen. Maandag vond er een verkeerscontrole plaats in de Borluutstraat in Aalst. Een auto met daarin drie jongemannen probeerde te vluchten. In hun vlucht werd een politieagent aangereden en een fiets beschadigd. Later op de dag konden de jongemannen gearresteerd worden. Ze werden meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. Het parket heeft nu beslist dat één van de drie betrokkenen zich zal moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde. De zitting is op 13 maart.