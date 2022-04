Eén derde van Zeeuws-Wase bossen is verdwenen. Hoe maken we ze sterker?

Bij een korte maar hevige brand in een appartementsgebouw in het centrum van Sint-Niklaas zijn donderdag in de late namiddag 6 gewonden gevallen. Het vuur ontstond in een kleine binnentuin van een sociaal wooncomplex aan Zwijgershoek. Een stapel afval vatte vuur en de vlammen sloegen over op het plexiglas van de trappenhal en isolatie van het 4 verdiepingen tellende gebouw. Vooral het plexiglas vormde een zeer gretige prooi voor de vlammen die razendsnel om zich heen sloegen. Het vuur ging ook gepaard met een zwarte rookpluim die in de hele stad te zien was. Omdat de trap waar de brand woedde de enige vluchtroute was, zaten sommige bewoners als ratten in de val. Er ontstond daardoor heel wat paniek. Verschillende mensen sprongen daarbij door het raam van hun flat. Zeker een vrouw liep daarbij breuken op, anderen liepen dan weer een rookvergiftiging op. De brandweer moest met een ladderwagen ook meerdere mensen uit het gebouw halen. Verschillende ziekenwagens kwamen ter plaatse en het medisch interventieplan werd even afgekondigd. Mogelijk werd de brand aangestoken, verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen. De schade die het vuur aanrichtte is aanzienlijk.