E40 Zwijnaarde: Drie lussen verkeerswisselaar gaan dicht

Gisterenavond is de laatste fase van de werken op de E40 in Zwijnaarde van start gegaan. Vanavond om tien uur gaan drie lussen van de verkeerswisselaar dicht. Alle verkeer richting kust zal via doorsteken door de middenberm naar de andere rijrichting geleid worden. Daar zijn twee versmalde rijstroken in elke richting. Om ongevallen in de staart van de file te vermijden, wordt er een filedetectiesysteem ingezet. Dat systeem waarschuwt hoe ver je van de werf of van de file verwijderd bent. In de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. Wie deze langs Zwijnaarde, Drongen of Sint-Denijs-Westrem Gent in of uit wil met de auto, zoekt maar beter alternatieven.