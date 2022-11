Drukke Hoge Bokstraat in Belsele is voortaan een voorrangsweg

In Ninove zijn de buurtbewoners van het Kerkplein de werken in hun straat meer dan beu. Eind juni werden er onderhoudswerken uitgevoerd aan de waterleiding, maar die zijn nooit afgewerkt. Sinds dan is het voetpad er opengebroken, wat ook niet veilig is. Ook het Ninoofse stadsbestuur is niet tevreden dat de werken blijven aanslepen. De reden is een conflict tussen twee aannemers, namelijk de Watergroep en Fluvius.