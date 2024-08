Drugsdealer valt agent met sleutel aan tijdens arrestatie in Sint-Niklaas, agent raakt gewond

In Sint-Niklaas dan, daar is een agent lichtgewond geraakt tijdens een arrestatie. De Sint-Niklase politie kon woensdagavond een drugsdealer op heterdaad betrappen. Maar tijdens de arrestatie liep het mis. De dealer liet zich niet zomaar arresteren en viel één van de betrokken agenten aan, met een sleutel. De agent in kwestie raakte lichtgewond. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak, er is een onderzoeksrechter aangesteld.