Dronken chauffeur met 11-jarige dochter naast zich richt ravage aan in Zele, auto uitgebrand

Alcohol en drugs in het verkeer, het blijft een probleem. Zo heeft een dronken bestuurder gisterenavond op de Gentsesteenweg in Zele een zwaar ongeval veroorzaakt. De man had ook zijn 11-jarige dochter mee in de wagen. Zijn auto brandde volledig uit. Op het kruispunt van de Gentsesteenweg met Kamershoek reed de bestuurder tegen een geparkeerde vrachtwagen. Hij zette zijn weg verder en botste verderop ook nog eens met een tweede wagen met twee inzittenden. Toen de auto vuur vatte, zette de 49-jarige man zich aan de kant. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte, raakte levensgevaarlijk gewond. Hij had te veel gedronken. De man is geen onbekende voor het gerecht. Op het moment van het ongeval had hij geen geldig rijbewijs bij zich. Hij was eerder medisch ongeschikt verklaard om met de auto te rijden. Zijn dochter raakte niet gewond, maar was in shock door het ongeval. De Gentsesteenweg werd een tijd afgesloten voor het verkeer.