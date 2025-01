Drie verdachten gearresteerd voor helpdeskfraude bij 81-jarige vrouw

In Dendermonde heeft de politie drie mannen opgepakt die verdacht worden van oplichting van een vrouw van 81. De vrouw kreeg vorige week woensdag telefoon van iemand die zich voordeed als medewerker van de Federale Politie. De man beweerde dat er een poging tot inbraak was geweest in de buurt. Hij vroeg de bejaarde vrouw om daarom al haar waardevolle bezittingen aan een collega mee te geven, die zou langskomen. De vrouw deed dat, maar op hetzelfde moment kreeg de politie de melding van verdachte personen in de buurt. Zij konden drie mannen oppakken, jonge twintigers uit Nederland, die de buit bij zich hadden. Ze zitten in de cel en verschijnen deze week voor de raadkamer. Politie en parket waarschuwen nogmaals dit soort oplichters die aan de deur komen niet te vertrouwen.