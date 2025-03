Drie uit handen gegeven jongeren naar hof van assisen voor roofmoord op David Polfliet

Een zaak die wel al zeker voor het hof van assisen komt, is die rond de moord op David Polfliet. In dit steegje in de Brugstraat is vanochtend een lichaam gevonden. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldiging vandaag beslist. Polfliet werd vier jaar geleden vermoord in Beveren. Hij werd naar het park gelokt door drie minderjarige verdachten, via de datingapp Grindr. Daar werd hij met geweld om het leven gebracht. Het ging om een toen 17-jarige uit Antwerpen, een 17-jarige uit de Beverse deelgemeente Verrebroek en een 16-jarige uit de Beverse deelgemeente Kieldrecht. Ze gaven zich na de feiten aan bij de politie. De drie verdachten, die voorlopig vrij zijn onder voorwaarden, zullen voor de start van het proces wel opnieuw naar de cel moeten.