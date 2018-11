Drie Oost-Vlaamse artsen naar hof van assisen voor niet naleven voorwaarden euthanasie

De autobestuurster die twee jaar geleden een seingever aanreed op het zebrapad aan een school in de Achiel Heymansstraat in Tielrode, is vanochtend door de politierechter vrijgesproken. Het slachtoffer, een vijftiger, overleed een maand na het ongeval aan de verwondingen. De aanrijding gebeurde net voor de ogen van enkele kinderen. Het parket had aanvankelijk een celstraf van drie maanden gevraagd, een geldboete en een rijverbod. De vrouw van 67 zegt dat ze verblind werd door de zon en dat ze nog altijd zwaar onder de indruk is van het ongeval. De rechtbank volgt haar in die verklaring. De seingever had volgens de politierechter de auto eerst moeten laten passeren om daarna pas op het zebrapad te stappen en de kinderen over te laten. En precies daarom sprak de politierechter de vrouw vrij. Het kruispunt is ondertussen wel al veiliger gemaakt met verkeerslichten.