Drie ontvoerders van 15-jarige Jenne uit Merchtem blijven aangehouden

In Hamme is er ongerustheid over de mogelijke komst van een transitiehuis in de gemeente. In een transitiehuis kunnen gedetineerden de laatste maanden van hun straf uitzitten. Ze worden daar begeleid om terug te keren naar de maatschappij. Het gaat om zo'n 15 gedetineerden per huis, en het zijn geen zware criminelen. Maar de buurt ziet het niet zitten. In het gebouw zitten verschillende handelszaken en er ligt ook een woonwijk. Het openbaar onderzoek loopt, buurtbewoners kunnen het dossier nog inkijken en bezwaar indienen tot en met 21 oktober.