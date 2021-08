Drama voor Vromant: WR in reeksen en op goudkoers, maar gediskwalificeerd

Wat normaal één van de mooiste dagen in zijn leven moest worden, is voor paralympiër Ewoud Vromant uitgedraaid op een nachtmerrie. De 37-jarige renner uit Herzele was op de Paralympische Spelen de topfavoriet op de 3 kilometer individuele achtervolging. Meer zelfs, Vromant verbeterde in de kwalificatiereeksen zelfs zijn eigen wereldrecord. Maar nadien werd hij door de UCI gediskwalificeerd. Een donderslag bij heldere hemel. Zowel voor de renner zelf, als voor z'n vrienden en familie.