"Dossier rond legerkazerne in Geraardsbergen ligt stil", stadsbestuur vraagt om vooruitgang

Het lichaam dat vrijdag in de Dender in Aalst is gevonden, is dat van de dader van de dubbele moord in Denderhoutem. Twee weken geleden stak de man van 51 zijn echtgenote en zijn stiefzoon dood in hun villa. Daarna stapte hij uit het leven door in de Dender te springen. Getuigen hadden de wanhoopsdaad gezien, maar zoekacties naar het lichaam brachten de eerste dagen niks op. Eergisteren kwam het lichaam boven drijven niet ver van het Aalsterse Werfplein. Een autopsie vandaag heeft uitgewezen dat het wel degelijk om de man gaat. Het parket laat nu weten dat het onderzoek naar het familiedrama is afgesloten.