Doodrijder Youri H. riskeert 9 jaar cel nadat hij Francis (16) dronken van de baan rijdt

In de politierechtbank van Dendermonde is er vandaag voor het eerst gepleit in de zaak rond het dodelijk ongeval waarbij Francis Aerts (16) op 1 augustus 2022 het leven liet. Youri H. maaide de jonge tiener, die met de fiets was, van de baan. De autobestuurder was toen zwaar onder invloed van drugs en had 2.7 promille alcohol in zijn bloed. Hij veroorzaakte die avond zo maar liefst drie verkeersongevallen, met dus één dodelijk tot gevolg. Het openbaar ministerie vraagt nu negen jaar cel voor Youri H. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws!