Doodrijder van Francis Aerts (16) krijgt in beroep halvering van celstraf

Youri H. de doodrijder van Francis Aerts (16) heeft deze ochtend in de correctionele rechtbank van Dendermonde in beroep negen jaar cel gekregen, waarvan de helft met uitstel, en een boete van 32.000 euro, waarvan ook de helft met uitstel, wegens het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval en vluchtmisdrijf. Francis Aerts werd op 1 augustus 2022 in de Doornstraat in Temse van de weg gemaaid door Youri H. (35) en was op slag dood. In eerste aanleg kreeg de man ook al negen jaar gevangenisstraf, maar zonder een gedeelte met uitstel. Vanavond meer info in het TV Oost Nieuws!