Doodrijder Francis gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot negen jaar cel

De doodrijder van Francis Aerts uit Temse, gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot negen jaar cel. Het ongeval gebeurde in augustus 2022. De bestuurder kroop stomdronken en gedrogeerd achter het stuur toen hij de 16-jarige Francis aanreed. Francis overleed ter plaatse. De politierechter noemde de feiten, gruwelijk, crapuleus en crimineel, en veroordeelde de man tot negen jaar cel en een levenslang verbod op autorijden. Maar daar gaat hij nu dus tegen in beroep.